Analiziranje in razumevanje poslovnih zahtev naročnika na področju upravljanja oskrbnih verig (izdelava AS-IS-modela), podpora in vsebinsko sodelovanje pri projektih uvedbe. Symphony EYC, d. o. o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani. Prijave zbiramo do 23. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.