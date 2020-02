19 nesreč v štirih letih kliče po dodatnih opozorilih

Podvoz med središčem mesta in Hruševcem je pogosto prizorišče prometnih nesreč, ko vozniki kombijev in tovornih vozil spregledajo več prometnih znakov o omejitvi višine. Od začetka leta 2016 do konca lanskega leta je policija tam obravnavala 19 nesreč. Predlani je občini predlagala naj višino podvoza na tej lokalni cesti bolje označi. Na občini pravijo, da bodo kontrolo višine v kratkem namestili tik pred spustom v podvoz.

Podvoz v smeri naselja Hruševec je bil zgrajen v 90. letih prejšnjega stoletja, ko so bili sprejeti tudi dogovori glede strokovnih rešitev in izvedbe. Višina podvoza – 2,5 metra – je označena s prometno signalizacijo. Ta stoji pri vstopu na Cesto Leona Dobrotinška, se ponovi pred spustom v podvoz, še en znak je nameščen na podvozu.

Kljub prometnim znakom o omejitvi višine so bili policisti v zadnjih štirih letih obveščeni o 19 prometnih nesrečah v podvozu. Podatke so zbrali ročno, zato je možno tudi minimalno odstopanje. Ugotovili so, da so se v podvoz večinoma zaleteli tuji vozniki, ki so zaradi približevanja semaforiziranemu križišču spregledali prometno signalizacijo. »Pri obravnavi takšnih primerov prihaja do zastojev, saj reševanje vozila predvidoma traja daljši čas. Voznik tovornega vozila mora namreč voziti vzvratno nazaj do glavnega križišča, kjer mora vozilo obrniti. To lahko stori samo ob prisotnosti policistov, ki morajo križišče deloma izprazniti in ročno usmerjati promet. Zaradi navedenega lahko pride do večjih zastojev prometa in nejevolje voznikov.«

Policija: »Ne gre za zavestne kršitve«

Da so za varnost v prometu ključne pozornost, informiranost in ustrezna pripravljenost voznikov ter njihovih delodajalcev o tehničnih parametrih vozil, s katerimi potujejo, menijo na Občini Šentjur. Predpostavljajo, da odgovorni vozniki nikakor ne bi mogli spregledati treh opozoril o dimenzijah podvoza.

A na policiji menijo, da do nesreč ne prihaja zaradi zavestnih kršitev prometne signalizacije, ampak zato, ker vozniki opozorila spregledajo. Policija je občini predlog o dodatni oz. bolj pregledni označitvi višine podvoza podala že leta 2018, je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi Milena Trbulin. Policisti svetujejo prometno signalizacijo na rumeni podlagi ali utripajočo luč nad prometno signalizacijo. Kot eno od možnosti predlagajo še namestitev višinskih ovir (kontrolo višine), ki bi voznike na podvoz opozorile takoj, ko zavijejo na Cesto Leona Dobrotinška.

Na občini so pojasnili, da kontrole višine ni možno namestiti takoj ob vstopu na Cesto Leona Dobrotinška. Zakaj, preberite v Novem tedniku.

TINA STRMČNIK

