Danes vaja Železnica 2018

Danes ob 9.45 uri bo na Železniški postaji v Šentjurju obširna vaja Železnica 2018. Predpostavka vaje je, da sta sta v izrednem dogodku na železniški postaji udeležena tovorni in lokalni potniški vlak.

Organizirajo jo ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Slovenske železnice, Gasilska zveza Šentjur, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, celjska bolnišnica in Poklicna gasilska enota Celje.

V vaji bodo udeležene enote uprizorile reševanje več poškodovanih in iskanje mrtvih. Predpostavka vaje bo tudi, da je ob trčenju prišlo še do izlitja neznane nevarne snovi na tovornem vlaku. Vaja bo trajala do 12. ure. Z njo želijo reševalci preveriti svojo usposobljenost, pa tudi učinkovitost in usklajenost rešitev v regijskih načrtih zaščite in reševanja ob nesreči na železnici in ob nesreči z nevarno snovjo.

SŠol