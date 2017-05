Šentjurski čebelarji ponovno odprli vrata svojega čebelnjaka

Na svetovni dan Zemlje in ob boku velike šentjurske turistične prireditve Šentjurjevo so člani čebelarskega društva obiskovalcem predstavili svoj čebelnjak, čebeljo družino, njeno bivališče in skladišče, jim ponudili čebelje izdelke ter razkazali čebelarske pripomočke, ob tem pa razložili, kaj vse spada k čebelarskim opravilom.

»Obiskovalcem smo želeli predstaviti pomen čebel za ljudi in naravo, da so čebelji pridelki popolnoma naravno živilo, saj jim čebelarji v postopkih pridelave ničesar ne dodajamo niti ne odvzemamo,« je povedala predsednica društva Mihaela Kotnik. Med, medenjake, medeno vino in likerje ter še marsikaj so čebelarji istočasno predstavili tudi na Šentjurjevem sejmu. Kot je še dodala Kotnikova, si želijo, da bi to bogastvo ohranili. To bo mogoče samo, če bo Zemlja ostala zdrava. »In prav zato ima svetovni dan Zemlje, ki je posvečen okoljskim in podnebnim spremembam, velik pomen in nas Zemljane opozarja na kritično stanje ter ozavešča o pomenu ohranjanja naravnega okolja. In vse, za kar se zavzemamo na ta dan – za boljše podnebne spremembe in ohranjanje vodih virov – je predpogoj, da čebelarstvo lahko uspešno razvijamo.« Albert Einstein je predvidel, da bi po smrti zadnje čebele človeštvo lahko vztrajalo le še štiri leta. Ko namreč ni več čebel, ni več opraševanja, ni več rastlin, ni več živali, ni več ljudi. »Spoznajmo, da je prihodnost življenja na Zemlji odvisna od nas, našega ravnanja, in vsak zase naj razmisli, kaj lahko stori v dobrobit zdravega okolja, da se Einsteinova napoved ne bo uresničila,« je zaključila predstavnica šentjurskih čebelarjev.

StO

Čebelnjak Čebelarskega društva Šentjur