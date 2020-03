V Vuzenici ali na Vranskem zaposlimo serviserja dvigal in ostalih delovnih strojev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev. Kandidatom ponujamo stimulativno plačilo, možnost izobraževanj in nenehnega učenja ter predvsem delo v uspešnem podjetju, kjer je vložen trud tudi ustrezno nagrajen. Bijol, d. o. o., Livarska cesta 17, 2367 Vuzenica. Prijave zbiramo do 15. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.