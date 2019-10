Vaše naloge: sestavljanje in servisiranje koles, montaža smuči, prodaja in doseganje prodajnih ciljev, svetovanje strankam, reševanje reklamacij. Hervis sport in moda, d. o. o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 10. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.