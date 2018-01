Pričakujemo 5. stopnjo strokovne izobrazbe (elektronik, mehatronik), najmanj 5 let delovnih izkušenj v poslovnih okoljih s področja elektronike in sorodnih področij, komunikativnost, timsko naravnanost, samoiniciativnost, proaktivnost, organiziranost, poznavanje poslovnih informacijskih sistemov … Alba, d. o. o., Celjska cesta 41, 3212 Vojnik. Prijave zbiramo do 2. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.