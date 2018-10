Šest oseb odpeljali v bolnišnico

Nekaj minut čez 10. uro se je na avtocesti, približno 500 metrov od počivališča Lopata, v smeri Maribora zgodila huda prometna nesreča. Trčilo je kar sedem vozil, dve tovorni, tri kombinirana vozila in dve osebni vozili. Nesreča se je zgodila na odseku kjer potekajo vzdrževalna dela.

Kot so sporočili iz celjske policije, je nesrečo povzročil 42-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom, sicer slovenski državljan. Voznik je trčil v osebno vozilo, ki je ustavljalo za kolono stoječih vozil. To vozilo je nato odbilo v avtomobil pred njim. V koloni so stala še tri kombinirana vozila in na začetku še tovorno vozilo. Zaradi posledic trčenja so v celjsko bolnišnico odpeljali šest oseb. Oba voznika osebnih vozil in njuni sopotnici ter dva voznika kombiniranih vozil.

Po prvih podatkih je bila v nesreči hudo poškodovana 78-letna sopotnica v enem od avtomobilov, pri ostalih, ki so bili odpeljani v bolnišnico, naj bi šlo za lažje poškodbe. Avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic še vedno zaprta.

Zaradi preusmerjenega prometa je gneča na obvozni cesti v Medlogu, na zahodni obvoznici, na Mariborski ulici, predvsem od vojašnice do uvoza Celje – center.

Zaradi prometne nesreče z gmotno škodo je zaprta tudi Ljubljanska cesta v bližini prostorov Avto moto zveze Slovenije. V nesreči je bilo udeleženo osebno vozilo, predelano na plin, iz katerega je plin uhajal.

Zaradi uhajanja plina je Ljubljanska cesta na tem delu zaprta.