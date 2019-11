Sestavljanka Gogix je izdelek Zrečana Ervina Presička

Gradbeni inženir in statik Ervin Presiček je ustvarjalno igračo Gogix izumil, ker mu »navadne« sestavljanke niso nudile dovolj ustvarjalnega izziva. Prav tako je dokazal, da vsaka dobra ideja potrebuje čas in veliko mero potrpežljivosti, a ko se stvari sestavijo, najdejo pot med uporabnike.

»Ko sva se s hčerko Darmo igrala s kockami, sem razmišljal, kako bi sam marsikaj naredil drugače. Najprej mi pri lego kockah ni bilo všeč, da za vsako zahtevnejšo konstrukcijo potrebuješ načrt, a potem ko je bilo sestavljeno, mi je bilo ustvarjeno težko razdreti,« je začetke razvijanja ideje razložil Ervin Presiček, konstruktor po poklicu in duši. Želel si je, da bi njegova hči gradila večje sestavljanke brez načrta ter pri tem razvijala in uporabljala svojo domišljijo. Razmišljal je, kakšno sestavljanko bi naredil, da bi razvijala umsko sposobnost otrok. »Če ni pravil in načrtov za sestavljanje, so otroci prepuščeni svoji domišljiji in spoznavajo svet grajenja konstrukcij.« A bil je popolnoma vpet v svojo službo gradbinca, ki je požrla večino njegovega časa. Skice in misli so bile varno spravljene v predalu in so čakale na prave čase.

Ko nastopi gradbena kriza

Potem je nastopilo prelomno leto 2008, ko je v gradbeništvu izbruhnila gradbena kriza, precej njegovih projektov se je zaustavilo, enako tudi določena plačila. Eden večjih projektov, stanovanjsko naselje Celovški dvori, stoji na Ervinovih izračunih statike. V tistem času se je spomnil, da se tudi v najbolj kriznem obdobju lahko rodijo nove stvari. Lotil se je izdelovanja enostavne sestavljanke. V svoj izdelek je vključil vse svoje gradbeno znanje. Svojo idejo je najprej predstavil ženi Karmen, ki je učiteljica v osnovni šoli. Bila je navdušena in ga je podprla, da je nadaljeval in razvijal idejo. V znančevi delavnici so začeli nastajati prvi kosi, sledili so popravki, ki so za sabo potegnili nove finančne vložke. »Najprej sem ugotovil, da elementov, ki sem jih želel izdelovati, ne bom mogel izdelati z enim orodjem. Drugo presenečenje po prvih testiranjih je bilo, da kljub 3D-konstruiranju orodij elementi niso dosegali ustreznih odstopanj za sestavljanje. Treba je bilo veliko popravkov orodij.«

Med finalisti projekta Štartaj, Slovenija

Še zdaj se spomni dobrega občutka, ko je videl, kako je sestavljenka navdušila učence, ki jih je učila njegova žena. »Vodilo pri razvoju igrače je bilo, da bi bili togi elementi toliko prožni, da bi jih bilo mogoče hitro razstaviti. Gogix je bil tudi izbran na razpisu Unesco šol, kar je samo še potrdilo, da je igrača res dober izdelek.« Leta 2009 je izum patentiral. Izdelek je dal v prodajo. Ves čas je z družino spremljal projekt Štartaj, Slovenija in ko so se vsi dovolj opogumili, so se prijavili. »Nisem ravno ljubitelj medijske pozornosti, ravno tako tudi ne žena in hči, zato smo sedli in se skupaj odločili za projekt. A ker vemo, da je promocija izdelkov v Štartaj, Slovenija res odlična, smo to medijsko izpostavljenost vzeli v zakup.«

BARBARA GRADIČ OSET

Foto: GrupA

Zakaj Gogix?

»Ko sem bil še zelo majhen, sem zbolel. Starejši so mi govorili, da sem ›bogi‹. Sam sem to slišal, kot da sem gogi. Sebe sem nato klical Gogi. Ta vzdevek se me je obdržal. Pomisli sem, če se me ime že tako dolgo drži, naj bo s tem povezano tudi ime moje sestavljanke. X na koncu besede je le poseben zaključek mojega vzdevka.«