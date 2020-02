Opis dela: namestitev, vzdrževanje, nadzor in upravljanje strojne in programske opreme na delovnih postajah, vzdrževanje, nadzor in upravljanje strojne in programske opreme na strežnikih, vzdrževanje, nadzor in upravljanje omrežne infrastrukture, upravljanje stacionarne in mobilne telefonije, skrb za varnost celotnega sistema, administracija specifičnih aplikacij na klientih … Valji, d. o. o. Štore, Železarska cesta 3, 3220 Štore. Prijave zbiramo do 15. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.