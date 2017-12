Škarje in platno v rokah zborovodje

V Sloveniji skoraj ni kraja, kjer ne bi imeli vsaj manjše vokalne skupine oziroma organiziranega petja. Po podatkih Evropske zborovske zveze naj bi v Sloveniji pelo kar 170 tisoč ljudi. Veliko jih je članov ljubiteljskih zborov in najboljši se udeležijo različnih zborovskih tekmovanj. Celjsko regijsko tekmovanje Od Celja do Koroške je eno od šestih regijskih tekmovanj in izstopa po svoji kakovosti. V Glasbeni šole se bodo danes ob 15. uri in nato ob 18. 30 uri predstavilo 12 najboljših odraslih pevskih zborov.

Regijska tekmovanja so tradicionalni del programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti po Sloveniji, kjer nastopajo pevski sestavi, ki so svojo kakovost potrdili s selekcijskim izborom na območnih revijah pevskih zborov in malih vokalnih sestavov širom Slovenije. Danes se bo v koncertni dvorani Glasbene šole Celje predstavilo dvanajst mešanih, ženskih in moških pevskih zborov ter vokalnih skupin z območja od Celja do Koroške. Celjsko regijsko tekmovanje je ocenila samostojna strokovno sodelavka za vokalno glasbo pri JSKD Mihela Jagodic.

Jagodičeva poudarja, da je kakovost zbora odvisna predvsem od zborovodje.

Večino zborov, ki bo danes nastopilo pred celjskim občinstvom, ima zborovodje, ki že dlje časa dosegajo najvišje uspehe. Metka Jagodič Pogačar je ena izmed njih, enako tudi Bernarda Preložnik Kink, med mlajšimi generacijami izstopata Špela Drašler in Peter Novak Smolič.

BGO