Skladbe iz muzikala je občinstvo vzelo za svoje

Leon Firšt, prejemnik Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani, prve nagrade elitnega skladateljskega tekmovanja na Filipinih in kristalnega grba Mestne občine Celje, velja za najprodornejšega slovenskega skladatelja mlajše generacije. Slovenski profesionalni orkestri in odlični evropski solisti redno izvajajo njegova dela.

Opus Leona Firšta obsega simfonično, komorno in solistično glasbo, z velikimi uspehi pa ustvarja tudi zabavno glasbo, glasbo za film in gledališče, operno in operetno glasbo, muzikale, kjer se je proslavil z izjemnim uspehom muzikala Veronika Deseniška in televizijskim muzikalom Butalci ter džez glasbo, ki jo zelo uspešno tudi izvaja kot pianist.

Naslov današnjega koncerta je Moj glasbeni svet? Kakšen je vaš glasbeni svet?

Z besedno zvezo »moj glasbeni svet« označujem vse oblike mojega glasbenega ustvarjanja. Včasih se mi zdi, kot da živim nekakšno dvojno ali celo trojno življenje, saj se hkrati praktično enako zavzeto ukvarjam tako z umetniško glasbo, kot z džez in zabavno glasbo ter nastopanjem za klavirjem. Na koncertu želim predstaviti na kakšnem način so te veje mojega glasbenega ustvarjanja med seboj različne in kako so med seboj tudi povezane. Prvič bodo na istem koncertu predstavljene moje klasične kompozicije, džez kompozicije in vokalna glasba.

Veljate za najprodornejšega slovenskega skladatelja mlajše generacije. Ali so prav vse vaše skladbe tudi izvajane?

Ne vem, če si ravno zaslužim naziv najprodornejšega, saj je v Sloveniji kar precej izjemno uspešnih skladateljev, tako klasičnih kot tistih, ki se ukvarjajo s popularno glasbo. Je pa res, da že kar nekaj let prejemam ogromno število naročil in prav vsako delo je vsaj enkrat, velikokrat pa tudi večkrat izvedeno doma in v tujini. Zavedam se, da imam veliko srečo, je pa res, da zaradi tega redko najdem čas ustvariti nekaj izključno iz navdiha in brez »dead linea«.

Muzikal Veronika Deseniška je celjskemu občinstvu zagotovo najbolj prepoznavno vaše delo. Ste nanj še vedno enako ponosni kot pred štiri leti, ko ste ga napisali?

Ponosen sem predvsem na to, da je muzikal že četrto leto popolnoma napolnil grad in da se veliko ljudi odloči, da si ga bo ogledalo večkrat. Skladbe iz muzikala so nastopajoči in občinstvo vzeli za svoje in so v teh štirih letih dozorele, se razširile in dobile plasti, ki jih med pisanjem sploh nisem opazil. Včasih se mi zdi, da te pesmi sploh niso več moje, ampak pač od Friderika, Veronike in ostalih.

Kje se vidite v naslednjih letih?

V studiu za računalnikom in na odrih za klavirjem. Želim graditi in izpopolnjevati svoj glasbeni svet.

BARBARA GRADIČ OSET

Foto: arhiv NT(GrupA)

