Delovne naloge: prevzem e-koles v sistem blagovnih zalog, njihova odprema iz sistema blagovnih zalog, pregled, temeljito čiščenje in priprava na servis, pakiranje in skladiščenje, prevzem vhodnega in izhodnega materiala, skrb za čistočo in urejeno delovno okolje. Greenstorm logistika, d. o. o., Tovarniška cesta 23, 3311 Šempeter v Savinjski dolini. Prijave zbiramo do 29. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.