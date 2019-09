Skladiščnik m/ž (Šempeter v Savinjski dolini)

Smo mlado, hitro rastoče izvozno usmerjeno podjetje. V ekipo si želimo osebo, ki je odgovorna, natančna in se hitro prilagodi delu v skupini. Delovne naloge: prevzem e-koles v sistem blagovnih zalog, odprema e-koles iz sistema blagovnih zalog, pregled e-koles, temeljito čiščenje e-koles in priprava le-teh na servis, pakiranje in skladiščenje e-koles, prevzem vhodnega in izhodnega materiala, skrb za čistočo in urejeno delovno okolje. Greenstorm logistika, d. o. o., Tovarniška cesta 23, 3311 Šempeter v Savinjski dolini. Prijave zbiramo do 29. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.