Za delo v megamarketu Interspar Celje iščemo skladiščnika – prodajalca. Vaše naloge bodo sprejem blaga v skladišče, podrobni prevzem blaga po dokumentih, dostava blaga v skladiščne prostore trgovine in v trgovino, vzdrževanje čistoče skladišča, skrb za urejenost in založenost v trgovini na oddelku pijač. Spar Slovenija, d. o. o., Kadrovska služba, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 9. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.