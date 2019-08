Pričakujemo: zaključeno VII. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri; nekajletne delovne izkušnje s področja prodaje na tujih trgih; tekoče znanje slovenskega in angleškega jezika, zaželeno dobro znanje drugega tujega jezika (francoščina, španščina …). Cetis grafične in dokumentacijske storitve, d. d., Čopova ulica 24, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 01. 09. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.