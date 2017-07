Skrbnik ključnih kupcev za tuje trge (Celje)

Pričakujemo končano VII. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, nekajletne delovne izkušnje s področja prodaje na tujih trgih, tekoče znanje slovenskega in angleškega jezika, zaželeno dobro znanje drugega tujega jezika (francoščina, španščina …), napredno delo s produkti Microsoft, zaželeno poznavanje dela s SAP (ni pogoj za zaposlitev) ter vozniški izpit B-kategorije. Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d. d., Čopova ulica 24, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 21. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.