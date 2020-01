Ste proaktivni, iznajdljivi in komunikativni? Ste organizirani, znate naročnika poslušati in – kar je še pomembneje – tudi slišati? Se veselite izzivov razvoja poslovanja na domačem trgu in sodelovanja z ekipo izkušenih sodelavcev? Potem ste točno takšen skrbnik, kot ga iščemo! Leemeta, specializirane prevajalske rešitve, d. o. o., Podjavorškova ulica 1, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 22. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.