Skrivnost – prekletstvo izginotja mladega Jureta

Aprila je minilo 17 let od izginotja mladega Celjana Jureta Plevnika. Gre za enega najbolj skrivnostnih primerov izginotij v Sloveniji. Sled za Plevnikom se je izgubila 7. aprila, ko naj bi ga iz šole odpeljal eden od njegovih prijateljev, ki naj bi v vseh teh letih spreminjal svoje izjave, vendar ga za utemeljenega osumljenca nikoli niso označili.

Do danes še ni jasno, kaj se je tistega popoldneva dogajalo, razen tega, da je ena izmed možnih zadnjih Juretovih lokacij bilo območje v Zgornji Savinjski dolini. Skoraj nihče ne verjame več, da bo policija odkrila resnico o tem, ali da je Plevnik danes še živ. V kolikor je bil umorjen, je njegov morilec še danes na prostosti, kar pomeni, da vsi organi pregona niso naredili dovolj, da bi storilca našli in kaznovali.

V vseh teh letih je bilo sicer ogromno iskalnih akcij, v katerih pa njegovega trupla niso našli. Ko smo se pred leti pogovarjali z nekaterimi Juretovimi sošolci in znanci, so nam dejali, da so ob zaslišanjih policije dobili občutek, da policija tava v temi in popolnoma vsi so bili prepričani, da Jure ni več živ in da zagotovo ne drži, da je odšel v tujino. Tudi njegova učiteljica računalništva nam je omenila, da so policisti z njo prvič opravili pogovor šele po enem letu od izginotja o tem, koliko je Plevnik bil dober pri delu z računalnikom. Ves čas je namreč obstajal sum, da bi se Plevnik lahko s svojim hekerskim znanjem zapletel v sporne posle, posledica česar bi lahko bila njegova nasilna smrt. Zato bi bili podatki učiteljice pomembni že v prvih dneh preiskave in ne šele po enem letu. Je pa policija natanko pred desetimi leti naredila izjemo v kriminalistični praksi: podala je kazensko ovadbo zaradi umora Jureta Plevnika in to kljub temu, da njegovega trupla niso našli.

