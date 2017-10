Od 1. do 7. oktobra je svetovni teden dojenja. Vse organizacije, ki so vpete v osveščanje o dojenju, poudarjajo promocijo in spodbujanje dojenja.

Svetovna zveza za dojenje vsako leto določi moto tedna dojenja. Letos je poudarek na vidiku dojenja v smislu trajnostnega razvoja. In na osnovi tega je oblikovana tudi letošnja vodilna misel svetovnega dneva dojenja, ki je hkrati tudi moto svetovnega tedna dojenja: Skupaj ohranjajmo dojenje.

Podatki o dolžini dojenja po svetu so sicer zelo pomanjkljivi, pri Svetovni zdravstveni organizaciji ocenjujejo, da je na svetu manj kot 40 odstotkov dojenčkov, mlajših od 6 mesecev, izključno dojenih . Izključno dojenje oziroma mlečna prehrana se priporoča prvih šest mesecev, nato naj bi sledilo postopno uvajanje mešane prehrane.

Več evropskih raziskav ugotavlja, da so pomembni dejavniki tveganja za dodajanje mešane prehrane dojenčkom, ki je v nasprotju s priporočili, predvsem nižja stopnja materine izobrazbe, nizek socio-ekonomski status družine in življenje v migrantski družini.

