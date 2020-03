Skupaj okuženih 414, nove okužbe v šmarskem domu upokojencev

Okužbo z novim koronavirusom so danes do 14. ure potrdili pri skupno 414 osebah v Sloveniji, kar je 31 več kot včeraj. Kot so še objavili na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so doslej opravili skupno 13.098 testiranj. Narašča tudi število okuženih v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah.

V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah so včeraj testirali 31 zaposlenih in pet stanovalcev, okužbo z novim koronavirusom pa so potrdili pri štirih stanovalcih, vsi testi zaposlenih so bili negativni. Število okuženih stanovalcev se je glede na soboto povečalo za štiri. Skupno je tako okuženih 18 stanovalcev doma.

Kot je povedala tiskovna predstavnica šmarske občine Sergeja Javornik, novih vročičnih stanj pri stanovalcih ponoči ni bilo, vsi oboleli so relativno stabilni in pod stalnim nadzorom zdravnika. Zaposleni redno obveščajo svojce, vsem stanovalcem v domu omogočajo tudi telefonsko komuniciranje. Oboleli sostanovalci so izolirani v ločenih prostorih, ki so urejeni v skladu z navodili. Organizacijo dela in ureditev prostorov je posebej pohvalil tudi infektolog iz celjske bolnišnice.

Trenutno v domu, v katerem imajo 197 stanovalcev, za katere skrbi več kot 100 zaposlenih, dela tudi osem zaposlenih iz celjske bolnišnice s svojo opremo.

Šmarje je včeraj obiskal tudi predsednik vlade Janez Janša, ki se je srečal z županom Matijo Čakšem in člani občinskega štaba civilne zaščite.

LKK, foto: pixabay, Občina Šmarje pri Jelšah