Skupina v domu zaposlenih na testiranju negativna

Dom za starejše občane v Štorah je prejel danes rezultate za skupino svojih zaposlenih, ki so bili testirani zaradi pojava koronavirusa. Kot smo že poročali, je bil med zaposlenimi konec tedna potrjen en primer okužbe. Zato so bili včeraj testirani vsi tisti sodelavci, ki so bili v stiku z okuženo delavko.

“Pri vseh trinajstih zaposlenih, ki so bili testirani, so bili brisi negativni,” je danes popoldan povedala direktorica Doma Lipa Marinka Hrnčič. Zaradi varovanja stanovalcev doma je vodstvo ukrepe zaradi nevarnosti okužbe danes še poostrilo. “Od danes naprej namreč ne sprejemamo več stvari, ki jih prinašajo za naše stanovalce njihovi svojci,” je še dodala direktorica.

Okužena zaposlena je dom v nedeljo obvestila, da je bila na testiranju pozitivna. Živi na območju Šmarja pri Jelšah, njena okužba pa naj bi bila povezana s tamkajšnjo osnovno šolo.

BJ

Foto: arhiv NT&RC