Iščemo slaščičarja, čigar delo bo obsegalo predvsem pomoč pri pripravi in izdelavi slaščic. V podjetju zagovarjamo pripravo izključno naravnih domačih slaščic in sladoleda. Picikato, gostinstvo, trgovina in storitve, d. o. o., Teharje 21, 3221 Teharje. Prijave zbiramo do 30. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.