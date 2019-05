Združenje prijateljev slepih Slovenije ima sedež v Celju, kjer ga je z nekaj somišljeniki pred 15 leti ustanovil Zvonko Perlič, ki je zaradi bolezni tudi sam oslepel. V teh dneh se člani združenja spominjajo svojega ustanovitelja, se s ponosom ozirajo na prehojeno pot ter pripravljajo dobrodelno prireditev, ki bo predstavila njihovo bogato delovanje.

V združenje, ki ga vodi Valentin Deželak, se lahko vključijo vsi tisti, ki jim ni vseeno, kako živijo slepi in slabovidni. Zanje je Perlič želel, da bi se bolj odprli svetu. Združenje jim pri tem pomaga, zlasti tistim, ki ustvarjajo na kulturnem področju. V minulih letih je pripravilo tudi številna ozaveščanja o slepoti. Eden pomembnejših dosežkov združenja je, da je doseglo prilagoditev muzeja Hermanov brlog tudi za slepe obiskovalce. Združenje je ponosno tudi na izdano poučno brošuro o zmotah in resnicah o slepoti avtoric Ingrid Žolgar in Aksinije Kermauner ter na zbirko aforizmov na temo slepote avtorja Valterja Čučkoviča. V jubilejnem letu bo združenje počastilo spomin na svojega ustanovitelja, pravi Sebastjan Kamenik, podpredsednik združenja, in sicer tako, da je poovno izdalo njegovo pesniško zbirko Ko so jablane vzcvetele. Dodanih je nekaj doslej še neobjavljenih pesmi, uredila jihje Ljudmila Conradi. Knjigo bodo predstavili na osrednji prireditvi ob 15-letnici delovanja Združenja prijateljev slepih Slovenije z naslovom Slepi Celju, Celje slepim. Na dobrodelni prireditvi, kjer bodo prostovoljne prispevke namenili projektu Drugi dom, ki ga je zasnovala mama slepega Filipa Jagodiča, bodo nastopili slepi in slabovidni glasbeniki. Dogodek bo 4. junija ob 18. uri v Narodnem domu.

TC