Slovaška zgodovinarka Barbari Celjski povrnila ugled

Barbara Celjska, najpomembnejša srednjeveška monarhinja, z novo monografijo slovaške zgodovinarke Daniele Dvoržakove dobiva nov obraz. Z njo ji je po oceni založbe Celjska Mohorjeva družba zgodovinarka vrnila čast in ugled. O novih dognanjih Barbare Celjske bodo po napovedih ravnateljice Mohorjeve družbe Tanje Ozvatič jeseni v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje pripravili simpozij.

Barbara Celjska, kraljica s tremi kronami, je živela v senci svojega slavnega soproga Sigismunda Luksemburškega, zato se je bolj kot resnična osebnost v zgodovino zapisala kot čudna literarna junakinja, obdana s številnimi miti in legendami. Daniela Dvoržakova pa je s svojim raziskovanjem prišla do presenetljivih zaključkov. Redkokatera srednjeveška podoba ženske je pri pisateljih in zgodovinarjih doživljala toliko negativnega prizvoka kot kraljica Barbara Celjska.

S svojim raziskovanjem je Dvoržakova popravila številne napake in nenatančnosti o življenju Barbara Celjske, ki se že leta pojavljajo v strokovni literaturi.

BGO