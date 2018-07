Slovenci dan zaključili z zmago nad Izraelom

Drugi dan prvenstva so v dvorani Golovec najprej tekmovali v skupini A, ko sta se pomerili reprezentanci Romunije in Nemčije ob 13.00. Romuni so po včerajšnji presenetljivi zmagi nad Islandci danes izgubili proti Nemcem (25:30). Kasneje sta tekmovali izbrani vrsti Švedske in Islandije, Islandci po odlični igri zmagali s 35:33. Nato se bodo v skupini B pomerili Norvežani proti Srbom (17.00), Srbi so po odlični borbi slavili s 35:33. Zadnja tekma med Slovenci in Izraelci se je začela ob 19.00 in na veliko veselje domačih navijačev so Slovenci slavili z 28:24.

Zadnja tekma dneva v skupini B, med domačo reprezentanco Slovenije in Izraelci, je v dvorano Golovec znova pripeljala veliko število navijačev. Bolje so začeli Izraelci, ki so vodili s 6:3, vendar je domača ekipa hitro ujela priključek in izenačila (6:6). Nadaljevanje polčasa je bilo precej izenačeno, na obeh straneh se je izkazala obramba. Deset minut pred koncem prvega polčasa je Slovenija po uspešno zadeti sedemmetrovki Grege Ocvirka prišla do najvišje prednosti na tekmi (11:8). Sledile so dobre minute izraelske reprezentance, ki je uspela izenačiti na 11:11.

Zadnjih pet minut prvega polčasa je pripadlo Sloveniji, ki je na odmor odšla s prednostjo dveh golov (15:13).

Tudi začetek drugega polčasa je bil precej izenačen, saj so Izraelci gostitelje prvenstva ustavljali z agresivno obrambo. Dobrih petnajst minut pred koncem tekme je bil rezultat poravnan na 20:20, kmalu zatem pa so domači reprezentanti pokazali boljšo igro in pet minut pred koncem prišli do najvišje prednosti (27:23). Slovenska ekipa je dobro odigrala tudi sam zaključek tekme in na koncu slavila z 28:24.

Saša Prapotnik, trener Slovenije:

“Danes smo malo spremenili začetno postavo, nameravali smo določene igralce spočiti, kar nikoli ni dobro. Spremenjena začetna postava se je izkazala za slabšo odločitev in slab začetek tekme nas je potem spremljal tekom celotnega obračuna. Tekmo smo odigrali katastrofalno, ampak dobre ekipe zmagajo tudi take tekme. Prost dan bomo izkoristili za delo in upam, da bomo dobro analizirali naslednjega nasprotnika, Srbijo.”

Tilen Kosi, kapetan Slovenije:

“Pripravljali smo se na Izrael kot na najlažjega nasprotnika v skupini, a vedeli smo, da ne bo tako. Pripravljeni smo bili na njihove hitre protinapade, ki smo jih sicer uspeli zadržati, a naša obramba ni delovala tako kot bi morala. Zmaga je je zmaga, upam pa, da je to bila edina tekma na prvenstvu, ki se je tako izšla.”

Aleksandar Brković, trener Izraela:

“Čestitam Sloveniji za zmago, bili so boljši v ključnih trenutkih igre. Naša ekipa je dala vse od sebe, a Slovenija je odlična ekipa, za katero predvidevam, da ima visoke cilje na tem prvenstvu in želim jim vso srečo. Mi smo izpustili veliko priložnost, ne moremo biti povsem nezadovoljni, nam je pa vsekakor žal.”

