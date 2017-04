Slovenija znova okupirana, ne z orožjem, ampak denarjem

V Sindikalnem domu Huda Jama je dopoldan slovesnost ob Dnevu upora proti okupatorju pripravila tudi Občina Laško. Slavnostni govornik je bil upokojeni polkovnik in vojaški analitik Milan Gorjanc.

Med drugim opozoril na dosežke osvobodilne fronte, ki jih bo pomnila zgodovina za čas prelomnega dogajanja za slovenski narod ob začetku druge svetovne vojne.

Milan Gorjanc:

Milan Gorjanc pa je bil, kot je to pri njem že običaj ob javnim nastopih v zadnjem času zelo oster in kritičen do razvoja Slovenije po osamosvojitvi in vladajoče elite v času po osamosvojitvi vse do danes. Kot je dejal, je Slovenija znova okupirana, a tokrat ne s tujo vojska, marveč z denarjem .

V kulturnem programu so nastopili moški pevski zbor Laško in folklorna skupina Kulturno umetniškega društva Lipa Rečica. Prireditev so pripravljali Občina Laško, Združenje borcev za vrednote NOB Laško in Stik Laško.

ROBERT GORJANC

Foto: KAJA ŠKORJANC