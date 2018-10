Slovenski tolkalni projekt obeležuje 20 let

Tolkalci, zbrani pod imenom StoP so konec prejšnjega tedna v Slovenski filharmoniji pripravili odmeven koncert. Slovenski tolkalski projekt je z njim obeležil vstop v dvajseto sezono delovanja. V nadaljevanju so tolkalci kar štirikrat razprodali matinejo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

SToP sestavljajo Barbara Kresnik, Marina Golja, Matevž Bajde, Damir Korošec, Franci Krevh, Tomaž Lojen, Davor Plamberger in Dejan Tamše. Ne prav ambiciozen začetek skupinskega igranje se je razvil v neslutene razsežnosti. »Šlo nam je vedno bolje, sploh se nismo več ustavili,« pripoveduje prvi savinjski bobnar Dejan Tamše.

SToP-ova tolkalna abeceda sicer vključuje dela napisana posebej zanje ter priredbe klasične glasbe. Poslušalca hkrati ozavešča in mu vsebino predaja na povsem nove, inovativne načine. Svoje glasbeno in družbeno poslanstvo člani zasedbe dopolnjujejo s pedagoškimi koncerti za mladino. »V največji dvorani Cankarjevega doma bomo mladim zastavili vprašanje, kaj bi orkester brez tolkal. V decembru bomo pripravili mladinsko opereto Všeč si mi, januarja prihodnje leto pa sledi vrhunec jubilejnega leta in sicer Bumfest.«

Tolkalski festival v Žalcu bo torej v znamenju 20 nepozabnih let. Konec koncev so stopovci v tem času koncertirali od Goričkega do Pirana ter na različnih svetovnih odrih; vse od Španije, Italije, Nemčije, Avstrije, Hrvaške, Črne gore, Češke, Litve pa do Južne Koreje. Leta 2013 so prejeli Župančičevo nagrado, leto kasneje pa tudi nagrado Prešernovega sklada.

