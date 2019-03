Slovenski traktorji v povprečju stari 25 let

V Andražu nad Polzelo bo dopoldne tradicionalni blagoslov traktorjev in kmetijske mehanizacije, ki se ga udeležijo njihovi lastniki iz širše regije. Uradni del programa se bo na parkirišču pri pokopališču začel po nedeljski maši in zaključil z družabnim programom.

Konec lanskega leta je bilo v Sloveniji dobrih 112 tisoč registriranih traktorjev, a na Kmetijskem inštitutu Slovenije ocenjujejo, da je teh nepogrešljivih kmetijskih vozil še več. Strokovnjak za kmetijsko tehniko mag. Tomaž Poje pravi, da je vsaj še 20 tisoč traktorjev brez loka in kabine ter s tem manj varnih za uporabo. »Problem pri tem relativno velikem številu traktorjev je, da je njihova povprečna starost traktorjev približno 25 oziroma 26 let in da je večina traktorjev zaradi tega tehnično zastarelih, čeprav se z njimi lahko vseeno opravlja vsa ta kmetijska dela.«

Slovenski kmetje so lani kupili nekaj manj kot 1.500 novih traktorjev, med katerimi je bilo največ New Hollandov, John Deerjev in Steyrjev. Vedno več je tudi traktorjev, ki prihajajo iz Indije in s Kitajske. Poje ob tem izpostavlja, da so slovenski traktorji premalo izkoriščeni. Lastniki letno z njimi opravijo v povprečju le 280 delovnih ur, kar je manj kot ura na dan. »Na ta način se odraža velikostna struktura kmetij, zato kaj več niti ne moremo pričakovati. Zagotovo pa je to za agrarne ekonomiste bogokleten podatek, kajti oni bi želeli, da bi letno z enim traktorjem opravili 800 delovnih ur na leto, kar se ne da na naših kmetijah.«

Velika težava je tudi varnost pri delu. V povprečju pri delu s kmetijsko mehanizacijo letno umre 27 kmetov, od tega se jih največ ponesreči pri delu v gozdu. Da bi bilo teh nesreč čimmanj, v Andražu nad Polzelo v zadnjih desetih letih pripravljajo blagoslov traktorjev in ostale kmetijske mehanizacije.

ŠO