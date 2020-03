Slovensko znanje v boju proti koronavirusu

Strokovnjaki po vsem svetu pospešeno iščejo cepivo proti koronavirusu covid-19. Med njimi je tudi slovenski Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Cobik), ki cepivo razvija v sodelovanju s slovenskimi in tujimi podjetji, raziskovalnimi inštituti in univerzami. Glavni cilj konzorcija je razvoj platforme, ki bo omogočila hiter odziv na pojav podobnih epidemij.

Cobik je za razvoj cepiva za koronavirus in razvoj platforme, ki bo omogočala hiter odziv in stalno prilagajanje ob morebitnih pojavih novih virusov, pridobil zasebna sredstva. S tem se konzorcij, ki razpolaga z znanjem in izkušnjami na področju razvoja cepiv ter virusnih vektorjev, pridružuje ostalim podjetjem in raziskovalnim skupinam, ki že delujejo pri razvoju tega cepiva in prispeva k povečanju števila cepiv v razvoju. Začetna investicija v razvoj znaša milijon evrov, kar bo dovolj, da preverijo tehnologijo in pridejo do prvih rezultatov. Stroški razvoja so izjemno visoki, a ocenjujejo, da bodo po prvi fazi pridobili podporo novih partnerjev, kar bo omogočilo nadaljevanje dela.

Za razvoj več let

Učinkovitost cepiv v razvoju v tem trenutku ni znana, hkrati je možno, da bodo za zaščito pred virusi potrebna različna cepiva. Razvoj cepiva bo temeljil na neinfektivnih nanodelcih in inovativnih tehnologijah za proizvodnjo in analitiko cepiv ter virusnih vektorjev. »Glavni cilj našega projekta je razvoj platforme, ki bo omogočala hitro pripravo cepiv ob pojavu izbruhov in epidemij. Na človeško populacijo preskakujejo vedno novi virusi in povzročajo izbruhe, epidemije in pandemije. Hkrati se vsaj nekateri virusi hitro spreminjajo in je zato potrebno periodično cepljenje, saj imunski sistem spremenjenega virusa ne prepozna. Tipičen primer virusa, ki se zelo hitro spreminja, je virus gripe. Kot kaže, so ljudje, ki so preboleli covid-19 sicer odporni na ponovno infekcijo, hkrati pa je še veliko neznank o trajanju zaščite in vplivu mutacij virusa na imunski sistem. Možno je, da bo tudi za covid-19 potrebnih več različnih cepiv,« ob začetku razvoja poudarja dr. Matjaž Peterka, direktor Cobika.

Kot še pojasnjuje, običajno traja razvoj cepiv nekaj let, lahko tudi do deset. A zadnje informacije iz ZDA kažejo, da se lahko faze testiranja močno krčijo. »Vsekakor bomo iskali možnost testiranja, ki bo čim krajša. O tem odločajo regulatorne agencije, na katere nimamo vpliva. Lahko pa klinične poskuse izvedemo v državah, ki omogočajo pospešeno registracijo,« dodaja Peterka.

Varčnejša in cenejša cepiva

V konzorcij, ki ga vodi Cobik, se postopoma vključujejo še nekatera slovenska in tuja podjetja, raziskovalne skupine iz slovenskih in tujih inštitutov ter univerz, med njimi tudi ajdovsko podjetje BIA Separations, ki bo razvilo postopek čiščenja zdravilnih učinkovin in zagotovilo masovno industrijsko proizvodnjo. Omenjeno podjetje že sodeluje pri več projektih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo trenutno najbolj iskanega cepiva. »Tehnologija čiščenja omogoča proizvodnjo zelo čistih vektorjev za gensko terapijo in cepiva, kar bo nedvomno konkurenčna prednost pred marsikaterim cepivom, ki ga razvijajo druga svetovna podjetja in pri tem ne uporabljajo naše tehnologije,« pravi direktor Aleš Štancar in zagotavlja, da bodo cepiva, čiščena z njihovo tehnologijo, cenejša in bistveno bolj varna za uporabo. Podjetje BIA Separations, ki že več let uspešno sodeluje pri razvoju zdravil in cepiv, smo v Sloveniji podrobneje spoznali ob spremljanju zgodbe o malem Krisu. Ajdovsko podjetje je namreč sodelovalo tudi pri razvoju revolucionarnega zdravila Zolgensma.

LKK, foto: Pixabay