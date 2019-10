Slovo, veselo in žalostno

Rokometna simfonija, med katero sta se tudi uradno od igralskih karier poslovila Luka Žvižej in Uroš Zorman, je minila nad pričakovanji.

Revija rokometnih zvezdnikov v dvorani Zlatorog je navdušila, uživali so vsi prisotni, tako na tribunah kot na parketu. V Zormanovem moštvu so igrali Beno Lapajne, Jose Javier Hombrados, Arpad Šterbik, Ognjen Backović, Vedran Zrnić, Uroš Bregar, Talant Dušebajev, Jure Dolenec, Sebastian Skube, Mirza Džomba, Boštjan Ficko, Momir Ilić, Julen Aguinagalde, Dragan Gajić, Zoran Lubej, Petar Metličić, Matej Gaber, Miha Zarabec, Manuel Štrlek, Zoran Jovićić, Uroš Bundalo in Dean Bombač, v Žvižejevem pa Gorazd Škof, Urban Lesjak, Ivan Gajić, Rok Praznik, Renato Vugrinec, Aleš Pajovič, Blaž Janc, Igor Vori, Davor Dominiković, Roman Pungartnik, Patrik Čavar, Žikica Milosavljević, Laszlo Nagy, Sergej Rutenka, Miha Žvižej, Tilen Kodrin, Ivano Balić, Tomaž Tomšič in Nenad Bilbija. Žvižej in Zorman bosta rokometni karieri nadaljevala v trenerskih vlogah.

DŠ

Foto: SHERPA