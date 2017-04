Šmarčani ponosni na svoje viktorje

Med dobitniki letošnjih viktorjev, osrednjih nagrad za medijske presežke in dosežke v popularni kulturi, so tudi trije s koreninami iz Šmarja pri Jelšah. Vedno bolj prepoznaven komik Aleš Novak je sovoditelj v oddaji Štartaj Slovenija, ki je dobila viktorja za posebne dosežke. Kristijan Guček je upodobil lik Tonija v priljubljeni seriji Ena žlahtna štorija, ki je dobila viktorja za igrano TV oddajo. Neža Prah Seničar pa je voditeljica mladinske informativne oddaje Infodrom, ki je bila razglašena za najboljšo otroško in mladinsko TV oddajo. Edini brez viktorja na sliki je bobnar skupine Mi2 Igor Peter Orač. Kot pravijo dobro obveščeni viri, zgolj zato, ker “dečki s Sotle” niso bili v konkurenci. So pa na portoroški prireditvi predstavili svoji novo pesem Lanski sneg.