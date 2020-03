Šmarje pri Jelšah obiskal predsednik vlade Janša

Predsednik vlade Janez Janša se je danes popoldne srečal z Matijo Čakšem, županom občine Šmarje pri Jelšah in člani občinskega štaba civilne zaščite. »Tu sem zato, da se z razmerami seznanim iz prve roke, ne želim olepšane slike, ampak realno stanje. Le tako lahko učinkovito ukrepamo,« je dejal.

Županu je ponovno čestital za odločitev o zaprtju šole ob pojavu okužbe v kraju: »Tako se ukrepa v kaosu. Od vaše odločitve se stvari po slovenskih občinah odvijajo drugače.« V pogovoru je ponovno izpostavil, da se epidemije ne da upočasniti samo iz enega centra. »Vsak od nas je medij, da se epidemija širi in razvija, a hkrati je vsak od nas medij, da se ustavi. Vse institucije, ki lahko kaj naredijo, morajo ukrepati v tej smeri,« je dejal predsednik vlade.

Poveljnik Alojz Stoklas je povedal, da občinski štab razmere še obvladuje, »znajdemo se, kolikor se lahko.« Z županom sta predsedniku vlade predstavila nekaj predlogov ukrepov, s katerimi bi zajezili širjenje virusa po občini in širše. »Za vas me ne skrbi, vi se boste znali organizirati. Prosim pa vas, da svoje izkušnje delite z vso Slovenijo,« je poudaril Janez Janša.

Medtem iz Šmarja poročajo, da tamkajšnji zdravstveni dom ni več vstopna točka za testiranje na okužbo z novim koronavirusom. Zaradi težav z zaščtitno opremo bodo testiranja izvajali tako kot prej v Splošni bolnišnici Celje.

Trenutno je v Sloveniji uradno potrjenih 383 primerov koronavirusa. V Savinjski regiji jih je 65, največ prav v Šmarju pri Jelšah in sicer 41. Poznavalci opozarjajo, da so realne številke bistveno višje. Žal je velik del potrjenih okužb na Šmarskem vezan prav na tamkajšnji dom starejših. V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah je trenutno okužba s COVID-19 potrjena pri štirih zaposlenih in 14 stanovalcih. Še pet stanovalcev ima povišano telesno temperaturo in tudi zanje predvidevajo, da so okuženi.

StO