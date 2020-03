Šmarje pri Jelšah: Strokovni napotki so zavajali

Okužba s koronavirusno boleznijo je trenutno potrjena pri 32 stanovalcih; od včeraj je število naraslo za 6. Pri zaposlenih novih okužb niso potrdili, trenutno je potrjenih okužb 6. Tri stanovalce so včeraj odpeljali v bolnišnico.

Zaposleni doma upokojencev vseskozi poostreno spremljajo zdravstveno stanje in o vseh morebitnih spremembah in počutju sproti obveščajo svojce. Zaposleni se z vsemi močmi trudijo, da bi bilo za tanovalce kar najbolje poskrbljeno in bi prizadeti okužbo čim lažje preboleli.

»Virus je izredno agresiven, širi se hitreje, kot smo pričakovali, izvajajo se vsi mogoči ukrepi s sredstvi, ki jih imamo na razpolago. V samem začetku je veljajo prepričanje, da postane človek kužen, ko zboli z znaki virusnega obolenja (povišana telesna temperatura, nahod, slabo počutje, kašelj), vendar glede na potek v naši ustanovi, tako pri stanovalcih kot zaposlenih, kjer večina še trenutno na srečo preboleva z blažjo simptomatiko, tega zagotovo ne moremo potrditi,« opozarja Gordana Drimel, direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah. Bolezenski znaki se še pojavljajo, zato se v Šmarju bojijo, da bo število potrjenih okužb v prihodnjih dneh še naraščalo.

Dodatni brisi se bodo odvzemali po navodilih zdravnika. Vsi stanovalci so pod nadzorom zdravnikov primarnega nivoja in infektologa.