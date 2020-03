Šmarje pri Jelšah: testirali tudi otroke, jutri pouka ne bo

Prvi primer okužbe s koronavirusom so na Celjskem potrdili pri učiteljici Osnovne šole Šmarje pri Jelšah. Vodstvi šole in občine sta bili o tem obveščeni danes popoldne, so sporočili iz Občine Šmarje pri Jelšah.

“Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje še potekajo testiranja stikov. Dokler ne bodo znani rezultati, po navodilih NIJZ in Ministrstva RS za zdravje vzgojno-izobraževalne ustanove v občini ostajajo odprte. Če se bo izkazala nujnost nadaljnjih ukrepov, jih bomo izvedli po navodilih pristojnih služb,” je zapisano na spletnih straneh šmarske občine. Na izrednem sestanku so se nato odločili za nekajdnevno zaprtje šole.

“Okužba s koronavirusom ne izbira. Zato v prvi vrsti prosim predvsem za strpen odnos do obolele osebe in spoštovanje pravic obolelih. Glede na širjenje okužbe s koronavirusom v Sloveniji je bilo pričakovati okužbo tudi pri nas, a vseeno velja ponovno opozoriti na upoštevanje navodil pristojnih služb in odgovorno ravnanje slehernega posameznika. Ponovno svetujemo, naj občani spremljajo svoje zdravstveno stanje, upoštevajo navodila in priporočila NIJZ. V primeru znakov okužbe ne hodite v zdravstveni dom, ampak pokličite po telefonu svojega osebnega zdravnika oziroma 03 818 37 00, kjer boste prejeli nadaljnja navodila,« pa poziva župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš.

Okužena naj bi bila v stiku z več ljudmi, testiranja naj bi opravljali danes tudi pri učencih, s katerimi je bila učiteljica v stiku. Rezultati še niso znani. Učiteljica naj bi se pred dnevi vrnila iz smučanja v Italiji.

Svetovna zdravstvena organizacije je izbruh novega koronavirusa danes razglasila za pandemijo. Začetek 21. stoletja je zaznamovalo že več pandemij, a čeprav so v svetu pogosto sprožile paniko, so bile v tem stoletju precej manj smrtonosne od tistih v 20. stoletju.

V Sloveniji je trenutno okuženih 57 oseb. Od torka zvečer je število potrjenih primerov okužbe naraslo za več kot 20, kar je statistično največji dnevni prirast novookuženih pri nas doslej.

Znano je, da je celjska bolnišnica omejila dostop v prostore in zaprla več vhodov ter poostrila epidemiološki nadzor na še odprtih vhodih, o čemer smo že poročali. Okrepljene so tudi zdravniške ekipe, ki testiranja na sum okužbe s koronavirusom opravljajo v izolacijski ambulanti, ki je od nedelje postavljena pred Urgentnim centrom Celje. Bolnišničnim zdravnikom namreč pomagajo pri testiranju v izmenah tudi zdravniki iz Zdravstvenih domov na Celjskem.

Ukrepi Splošne bolnišnice Celje: TUKAJ

Strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje Franc Vindišar pravi, da v tem trenutku ni na mestu nikakršna panika.

Celjska bolnišnica je v načrtu za sprejem morebitnih bolnikov predvidena v drugi fazi. Zaenkrat okužene namreč nameščajo predvsem v Infekcijsko kliniko v Ljubljani in v UKC Maribor. Če bi se število okuženih povečalo, bi jih nameščali tudi v celjsko bolnišnico, poleg v novomeško in murskosoboško.

»V Celju je za namestitev bolnikov urejen prostor v novejšem delu stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer imamo pripravljenih enajst bolniških postelj, ki so popolnoma izolirane od ostalih prostorov,« pojasnjuje Vindišar.

Poleg zaprtja petih vhodov je Splošna bolnišnica Celje izdala še dodatna navodila o izrednih vstopih v prostore. Ta se nanašajo predvsem na svojce hudo bolnih pacientov, na urejanje dokumentacije v primeru smrti in slovesa od pokojnega in na vnos osebnih stvari hospitaliziranim bolnikom. Več TUKAJ

Navodila Zdravstvenega doma Celje TUKAJ

SIMONA ŠOLINIČ