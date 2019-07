Šmarski otroci imajo moč

Bil je majhen in droban. Od njega nihče ni pričakoval česa velikega. Pa vendar je zaradi dobrih del slišal dve besedi. Imaš moč. Po vzgledu Petra Klepca se otroci po vsej Sloveniji to poletje sprašujejo, ali bodo za to besedno zvezo postavili piko, vprašaj ali klicaj. Tudi šmarski otroci so se odločili, da moč za dobro imajo.

Oratorije po Slovenskih župnijah organizirajo že od leta 1988. Letos se jih bo do konca počitnic po vseh Sloveniji zvrstilo več kot 280. V Šmarju pri Jelšah se je na primer ta teden družilo 130 otrok, zanje pa je skrbelo 31 animatorjev. Letos je osrednja oratorijska zgodba posvečena ljudskemu junaku Petru Klepcu. Skozi vzgojno prostočasne dejavnosti otroci iščejo povezave med zunanjo in notranjo močjo. Skozi igro jih mentorji usmerjajo k notranjim virom kot so moč prošnje, odpuščanja, pomoči, spoznanja in osebne zaveze. Tudi v Šmarju so se animatorji na petdnevni počitniški dogodek pripravljali že vse od začetka leta. Velika pričakovanja, malo treme in vsesplošno navdušenje so se na prvi oratorijski dan zlili v krog prijateljstva ob prvem dvigu oratorijske zastave v začetku tedna. V nepozabnem tednu so se vrstile različne ustvarjalne delavnice, pohodi in igre. Najtežje so bile seveda vodne, ki so jih izvedli s pomočjo domače gasilske ekipe. Zadnji dan so udeleženci oratorija sonce, pesem in mladostno razigranost ponesli še med stanovalce šmarskega doma upokojencev. Z veliko dobre volje, zagnanosti prostovoljcev ter velikodušnosti lokalnih donatorjev ostajajo oratoriji eden bolj zabavnih in predvsem vsem otrokom dostopnih načinov preživljanja počitnic.

STO

Foto: SHERPA