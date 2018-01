Šmarski zdravstveni dom namestil sedem defibrilatorjev

Odslej je tudi na Sv. Štefanu v nujnih primerih mogoče uporabiti avtomatski defibrilator, ki lahko v izrednih razmerah reši življenje. Gre za eno od sedmih elektronskih naprav, ki jih je Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah namestil na oddaljenih točkah regije, ki jo ta javni zavod pokriva.

Z defibrilatorjem je mogoče s pomočjo električnega sunka v primeru zastoja znova pognati srce in človeku rešiti življenje. Pri tem ne gre toliko za strokovno usposobljenost, kot pripravljenost, osveščenost in dostopnost potrebne naprave. Predsednik krajevne skupnosti Sv. Štefan Ivan Žaberl je nove pridobitve v kraju zelo vesel.

Aparat je nameščen na objektu, kjer ima sedež krajevna skupnost Sv. Štefan. Sicer so jih v celotni regiji namestili še šest in sicer na osnovni šoli v Šmarju pri Jelšah, v Zibiki in v Šentvidu, v Rogatcu, na Sladki Gori in v Kozjem. Direktorica ZD Šmarje pri Jelšah Jasna Žerak:

Nepovratna sredstva za nakup defibrilatorjev so pridobili na razpisu in sicer gre za slabih 19 tisoč evrov. Brez znanja uporabe pa aparature ne bodo opravile svoje vloge, se zaveda Žerakova.

Sodelovanje z gasilci po vseh občinah je Žerakova že zdaj izpostavila kot zgledno in brez katerega si posredovanja v izrednih situacijah skoraj ne more predstavljati.