Šmartinsko jezero znova z atraktivnima skakalnicama

Mestna občina Celje je včeraj popoldan ob priložnostnem športno-zabavnem programu namenu predala novi skakalnici na Šmartinskem jezeru. Projekt, v okviru katerega bo zgrajena tudi tribuna za gledalce in ostali objekti, in ki vključuje tudi programske vsebine je ocenjen na 235 tisoč evrov, celjska občina pa ga delno financirala z več kot sto tisoč evri nepovratnih evropskih sredstev. Te je prejela z uspešno prijavo na razpis Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja.

Celjski župan Bojan Šrot je ob tem povedal, da sprva nameravali obnoviti stari skakalnici, a se je izkazalo, da sta v zelo slabem stanju. Tako so jih porušili in zgradili novi, 17 in 25 metrsko skakalnico, ki bosta služili za akrobatske skoke v vode, za šport, ki je bil nekoč v Celju že zelo razvit in uspešen.

V okviru otvoritvenega programa, sta se se po novih napravah spustila dva skakalca, ki sta opravila premierni skok. Eden od njiju je bil Nejc German iz Brežic, nekoč uspešen smučarski skakalec prostega sloga in član slovenske reprezentance, ki je že skakal na starih napravah na Šmartinskem jezeru.

Na odprtju skakalnic so sodelovali tudi potapljači invalidi, ki so skrbeli za varnost skakalcev, ob skakalnicah je na ogled je tudi razstava fotografij, ki so jih v terapevtskih fotografskih delavnicah ustvarili mladi, starejši in brezposelni, lokalni kmetje pa so predstavili svojo gostinsko ponudbo.

ROBERT GORJANC