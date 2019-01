Šmartno ob Paki: Lani največ za prometno infrastrukturo

Ob pregledu vseh uspelih naložb, so v Šmartnem ob Paki z letom 2018 izjemno zadovoljni. Največ denarja so v tem času namenili ureditvi prometne infrastrukture. Ena od prvih januarskih nalog pa bo sprejemanje proračuna za letošnje leto.

Ureditev cestne infrastrukture v Šmartnem ob Paki je bila v minulem letu vredna milijon evrov in pol, pravi tamkajšnji župan Janko Kopušar. Od tega je dve tretjini denarja prispevala država, tretjino pa občina. Prvi mož občine med pomembnejšimi pridobitvami izpostavlja obnovo mostu v Rečici ob Paki, gradnjo pločnika z javno razsvetljavo v Paški vasi, ureditev nivojskega prehoda čez železniško progo ter popolno obnovo regionalne ceste Gorenje–Skorno v dolžini enega kilometra. “Glede na to, da je občinski proračun vreden okoli dveh milijonov in pol, si lahko predstavljamo, kako pomembne so bile za nas naštete naložbe v prometno infrastrukturo,” je še dejal Šmarški župan. Po njegovih besedah je bila zahtevna naloga tudi financiranje šole, vrtca, mladinskega centra in društev. Občinska uprava bo sedaj zagrizla v sprejemanje proračuna za letošnje leto, nato bo skušala uresničiti že začrtane načrte. Se bodo pa v Šmartnem ob Paki posvečali tudi pridobivanju različne dokumentacije, med drugim bodo snovali občinski prostorski načrt, potrebujejo pa tudi dokumentacijo za gradnjo prizidka k vrtcu.

TS

Foto: GrupA