“Smo drugo najuspešnejše mesto po črpanju evropskega denarja”

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je na današnjem tradicionalnem novoletnem sprejemu v svojem govoru iztekajoče se leto ocenil kot zelo dobro, mogoče celo odlično. Kot je poudaril, je celjsko gospodarstvo med najuspešnejšimi v Sloveniji, v Celju je rekordno nizka brezposelnost in tudi ostali deli družbenega življenja v mestu, kot so šolstvo, kultura, šport in druga, dobro delujejo.

Podobno je ocenil tudi uspešnost mestne občine ter njenih občinskih zavodov in podjetij in poudaril odlično črpanje evropskega denarja.

Med pomembnejšimi projekti, ki jih je celjska občina uresničila v tem letu ali pa jih še izvaja, je Bojan Šrot omenil javni mestni promet Celebus in druge projekte s področja trajnostne mobilnosti, energetsko obnovo javnih stavb in Celjskega doma, prenovo nekdanje veleblagovnice Teko in urejanje znanstveno-zabavnega parka, gradnjo nove stanovanjske soseske v Dečkovem naselju in druge.

Celjski župan je v svojem govoru še dejal, da je Celje edinstveno mesto in da se lahko pohvali še z nekaterimi presežki: je edino slovensko mesto, ki je prejelo nagrado Evropa Nostra za ohranjanje kulturne dediščine na področju konzervatorstva, ima največje pokrito arheološko razstavišče v Sloveniji, je mesto, ki ima največ javnih stanovanj in športnih površin na prebivalca in mesto, ki ima največ javnih gozdov v svoji lasti.

»Nenazadnje smo tudi mesto, v katerem se je zaljubil Alfred Nobel, edino mesto, ki ima otroški muzej, pa tudi edino mesto, s tem pa se ne hvalimo preveč naglas, ki ima erotično galerijo Račka in erotični sejem«.

Kot je še nekoliko pikro pripomnil Bojana Šrot, pa se bo vedno našel tudi kdo, ki bo rekel, da smo najbolj onesnaženo mesto v Sloveniji, če na na svetu, čeprav ne vem po katerih kriterijih in merilih.

Pri čemer takšne izjave po županovih besedah v ničemer ne pripomorejo k izboljšanju okolja in kakovosti življenja v mestu.

»Velikokrat sem že povedal in ponavljam to tudi danes, da je Celje zagotovo tisto slovensko mesto, ki je na področju varovanja in izboljšanja okolja, naredilo največ. To je merljivo z različnimi, kvantitativnimi podatki. Je pa res, da tega teka, ki je tek na dolge proge, nismo vsi začeli z iste startne linije.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA