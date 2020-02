Včeraj popoldne, okrog 14.30 ure, se je na Rogli zgodila smučarska nesreča. Poškodovala se je ena oseba.

Smučarja so na kraju oskrbeli reševalci. V Univerzitetni klinični center Maribor pa so ga nato odpeljali s helikopterjem Slovenske vojske. Kako hude so poškodbe, zaenkrat ni znano.

Naj spomnimo, da se je Rogli januarja zgodila tragična nesreča, v kateri je takrat umrla 50-letna smučarka z območja Maribora.

SŠol