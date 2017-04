So direktorici ZD Radeče šteti dnevi?

Svet zavoda zdravstvenega doma Radeče je na današnji, po pričakovanju burni seji, polni proceduralnih zapletov, izglasoval sklep o začetku postopka za razrešitev direktorice javnega zavoda, Ingrid Kus Sotošek. Razrešitev je v imenu ustanovitelja zdravstvenega doma predlagal župan Občine Radeč Tomaž Režun, ki je navedel, da je direktorica kršila zakone vsaj v treh primerih.

Glavni razlogi za razrešitev so ker kot odgovorna oseba ni zagotovila zakonitosti delovanja sveta zavoda, ker ni upoštevala določil o organizaciji delovnega časa in ker se pri odločanju o zaposlitvi svoje hčere v zdravstvenem domu v Radečah ni izločila iz postopka. Župan Občine Radeče Tomaž Režun:

Sklep o začetku postopka razrešitve je potrdilo šest članov zavoda. Proti je glasovala na današnji seji potrjena nadomestna članica sveta, Martina Senčar, predstavnica zavarovancev. Menila je, da za odločanje o postopku razrešitve v gradivo za sejo ni bilo dovolj tehtnih informacij.

Direktorica zdravstvenega doma, Ingrid Kus Sotošek, bo po prejemu obrazložitve predloga za razrešitev imela mesec dni časa za ugovor. Sicer pa je o dogajanju po izredni seji radeškega občinskega sveta na to temo pred dobrim mesecem povedala:

Iz protikorupcijske komisije so nam potrdili, da so prejeli prijavo proti direktorici, pri čemer pa nam do zaključka obravnave ne morejo posredovati nikakršnih vsebinskih informacij.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA