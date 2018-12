So vas že obiskali koledniki?

Misijonskega središča Slovenije že štiriindvajset let obujajo star običaj koledovanja, ki mu dodajajo pridih solidarnosti. Otroci in mladi, ponekod pa tudi starejši, kot koledniki hodijo od hiše do hiše, prepevajo in prinašajo blagoslov. Na ta način so praznike popestrili tudi številnim družinam v Spodnji Savinjski dolini.

Z zbranim denarjem vsako leto podprejo več projektov slovenskih misijonarjev. V lanski trikraljevski akciji so zbrali 306.300 evrov in pomagali uresničiti sedemnajst projektov v dvanajstih državah. Letos čaka na pomoč dvanajst novih prošenj slovenskih misijonarjev. Z akcijo zbiranja pomoči so po župnijah Spodnje Savinjske doline začeli drugi dan po božiču in do zdaj obiskali več sto družin. Akcija koledovanja bo do 7. januarja, praznika svetih treh krajev.

ŠO, TT