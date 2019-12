Pričakujemo marljivo, zanesljivo in redoljubno osebo ter fizično vzdržljivost. Delo bo obsegalo čiščenje in pospravljanje hotelskih sob, sanitarnih, gostinskih, medicinskih in wellness ter družabnih prostorov, garderob osebja, pisarn, menjavo perila (brisač, posteljnine) ter drugih higienskih pripomočkov v sobah, pometanje, sesanje, pomivanje, loščenje pohištva in drugih predmetov … Terme Dobrna, d. d., Dobrna 50, 3204 Dobrna. Prijave zbiramo do 29. 12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.