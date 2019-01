Sobe pobega – po poljski tragediji spremembe tudi na Celjskem

Obiskovalci sob pobega so do nedavnega najbrž razmišljali le o doživetjih in avanturah. Po nedavnem požaru na Poljskem, ko je med tovrstno igro umrlo pet najstnic, se odpirajo vprašanja o varnosti pri takih skupinskih družabnih igrah. V sobah pobega na Celjskem zagotavljajo, da je varnost obiskovalcev na prvem mestu. V Celju bodo po zadnjem tragičnem dogodku sicer v sobo namestili dodaten ključ za izhod, v Laškem pa obiskovalcev več ne bodo zaklepali med štiri stene.

V Celju je pod blagovno znamko Misterius na voljo soba pobega, v kateri obiskovalci spoznavajo skrivnost grofa Ulrika. Solastnica podjetja, ki ponuja izkušnjo sobe pobega, Vesna Knafelj, pravi, da vsako skupino s pomočjo kamer spremlja moderator ali “game master”. Slednji se v samo nekaj sekundah odzove, če se zgodi karkoli nepredvidenega. Po besedah sogovornice je v sobi poskrbljeno za požarno varnost, pa tudi za ustreznost napeljav. “Že pri snovanju sobe smo se zavedali, da je varnost prioriteta. Napeljave so zavarovane in označene, da se jih obiskovalci ne dotikajo. Pozorni smo tudi na primerno električno napetost.” Da bo varnost še boljša, bodo v sobi pobega v Celju namestili še en dodaten ključ. Z njim bodo igralci kadarkoli lahko zapustili sobo.

V sosednjem Laškem soba pobega temelji na pivovarstvu. Direktorica Centra za šport, informiranje in kulturo Laško Janja Urankar Berčon pravi, da je v prostoru poskrbljeno za požarno varnost, požarni red, nameščeni so gasilni aparati, narejen je načrt evakuacijske poti. Od petkovega požara na Poljskem pa obiskovalcev ne bodo več zaklepali v sobo. “Bistvo igre namreč ni, da igralci odklenejo vrata, ampak da pridejo do sporočila, ki jim ga želimo predati.”

TS

Foto: RG