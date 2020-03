Sobotna kmečka tržnica v Zrečah je danes odprta

V Zrečah je danes že mogoče kupiti domače pridelke in izdelke treh ponudnic. Štab Civilne zaščite je v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Zreče poskrbel za ustrezne zaščitne pogoje.

»Ponudnice so ustrezno zaščitene, na voljo imajo zaščitne rokavice in razkužilo. Poskrbljeno je tudi za vse kupce, ki si morajo pred vstopom do miz razkužiti roke in dobijo rokavice za enkratno uporabo, za kar vse poskrbi član štab Civilne zaščite Občine Zreče,« pravi Štefan Posilovič iz Občine Zreče.

Kupci na tržnico vstopajo posamezno do miz in morajo dosledno upoštevati tudi varnostno razdaljo predvsem pred vstopom do prodajalk.

SŠol