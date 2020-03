Iščemo vas, ki boste s svojo optimistično naravnanostjo prinesli pozitivno energijo v delovno okolje in jo prenašali na stranke ter poslovne partnerje našega naročnika. Na tem delovne mestu boste uspešni, če vas veseli in izpolnjuje, da lahko pomagate drugim in imate sposobnost empatije do sogovornika. Kadrovska asistenca, Beloruska ulica 7, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 1. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.