»Sodišče ni najboljša rešitev. Je skrajna možnost.«

Ko je dosedanji vodja Okrožnega državnega tožilstva (ODT) Celje Ivan Žaberl pred 18 leti prevzel to mesto, je bila prva, ki je kot bodoča celjska tožilka prišla k njemu na razgovor za službo v Celju. Zdaj, mesec dni pred Žaberlovo upokojitvijo, prevzema njegovo delovno mesto. »Poštenost, strokovnost, čut do sočloveka, umirjenost,« pravi Žaberl, ko ga vprašamo, katere so njene bistvene lastnosti. Z njim se strinja celoten kolektiv celjskega okrožnega tožilstva. Mag. Simona Kuzman Razgoršek, danes višja državna tožilka, ki je pravosodju sicer zvesta že več kot 25 let, je nova vodja Okrožnega državnega tožilstva v Celju.

»Ko se tožilec pojavi na sodišču, obstaja skoraj 90-odstotna verjetnost, da bo z obtožbo uspel in bo sledila obsodilna sodba za storilca. Samo približno 6 odstotkov je oprostilnih sodb! Tako majhna je torej možnost, da bo nekdo, ko se znajde na sodišču, oproščen. Če bi javnost to večkrat slišala, bi bilo zaupanje v sodni sistem večje. Upravičeno bi verjeli v pravni sistem.«

Zastopala je obtožnice zoper storilce najhujših kaznivih dejanj, ki so odmevale v celotnem slovenskem prostoru. Ko smo jo v teh letih srečevali v sodnih dvoranah, je bila več kot opazna ravno njena umirjenost. Nikoli se ni pustila zmesti odvetnikom na nasprotni strani. Zaradi jasne osredotočenosti na primere dosega visok odstotek obsodilnih sodb. Javnega nastopanja v medijih pa ni vajena, prizna z nasmehom. Zato skoraj nikoli ob medijskem poročanju o njenem tožilskem delu ni bilo opaziti njene fotografije. Krut umor brezdomca v Šoštanju pred leti, smrt Celjana pred celjsko urgenco, umor ženske sredi Velenja, številni primeri pečanja z drogo, umor v Bosni in Hercegovini, ki ga je izvršil moški z našega območja. To je le nekaj primerov, v katerih je zastopala obtožnice in v katerih se krivci niso izognili svoji odgovornosti.

To je njen prvi intervju. Glede na njeno strokovnost zagotovo ne zadnji. Prevzema vodstvo ene vidnejših ustanov na Celjskem, še kako ključne za dojemanje pravice.

»Splošna ocena stanja na tožilstvu, ki ga prevzemam, je, da je dobro organizirano in urejeno. Za takšno velja tudi v slovenskem prostoru. Predhodni vodja je dobro prilagajal poslovanje spremembam zakonodaje. Danes zaposlujemo dobro usposobljene ljudi, ki sprejemajo kakovostne tožilske odločitve v pričakovanem obsegu in v predpisanih časovnih okvirjih. Velikih sprememb ob nastopu svoje funkcije ne nameravam uvajati, revolucionarnih sprememb ne bo. Opažam pa določena tveganja in slabosti, ki jih nameravam z ukrepi odpraviti z izključnim namenom, da bi delovali še bolje.«

Pred leti se je ODT Celje ubadalo s pomanjkanjem kadra. Je stanje zdaj boljše?

Kadrovska situacija je živa, kar pomeni, da se ves čas spreminja. Pred letom dni smo bili zelo dobro kadrovsko zasedeni. Pomagali smo ljubljanskemu tožilstvu, se dvakrat tedensko udeleževali sodnih obravnav na Okrajnem sodišču v Ljubljani. Še med poletjem smo pomagali ODT na Ptuju, kjer smo dežurali. Trenutno pa smo zapadli v kadrovsko stisko, ker nas je v zadnjem letu zapustilo pet tožilcev. Zaradi dolgotrajnih postopkov za zapolnitev delovnih mest jih do zdaj še nismo uspeli zapolniti.

Kaj to pomeni za delo?

Da bomo 31. decembra dosegli dno kadrovske stiske. Konec tega leta bo delo opravljalo samo 19 tožilcev, medtem ko imamo 27 sistematiziranih tožilskih delovnih mest. S 19 tožilci bomo morali zagotavljati udeležbo na glavnih obravnavah pri 17 kazenskih sodnikih na našem območju, ki razpisujejo obravnave dva- do trikrat tedensko. Lahko si predstavljate, da bomo ob kakšni bolniški ali dopustu to obveznost težko izpolnjevali. Letos je bil tudi povišan pripad kazenskih zadev in glede na kazalnike bo tudi naslednje leto tako. Z osmimi tožilci manj bomo imeli večji pripad, kar bo predstavljajo veliko obremenitev.

Kje je rešitev ob morebitnem dejstvu, da bi lahko mlajši tožilci morda še odšli drugam, kar se je že dogajalo?

Delo tožilca je karierno. Zadnji odhodi so bili posledica upokojitev, trajne premestitve na drugo državno tožilstvo in porodniškega dopusta. Pred štirimi leti so tri kolegice resda odšle na specializirano državno tožilstvo, dve sta se vmesnem času vrnili. Ena od teh bo spet začela v celoti delati v Celju v začetku naslednjega leta, kar bo prva kadrovska okrepitev. V teku so razpisni postopki za štiri tožilska mesta, za enega višjega in tri okrajne državne tožilce. Obetamo si, da bi v prvi polovici naslednjega leta začela delati dva, in v drugi polovici še dva. Okrepitve so na vidiku.

Dejali ste, da se je povečal pripad kazenskih zadev. Pri katerih kaznivih dejanjih je tega največ?

Največ pripada je na področju splošne kriminalitete. Tatvine so najpogostejše. Že od nekdaj je tako in bo najverjetneje tudi v prihodnje. V upadu pa je gospodarski kriminal oziroma kazniva dejanja s tega področja.

Čemu pripisujete upad gospodarskega kriminala?

Pred dvema letoma je vrhovno sodišče sprejelo stališče glede kaznivega dejanja poslovne goljufije. Spremenilo je standarde, ki so veljali za izpolnjevanje znakov tega kaznivega dejanja. Posledično se je zgodilo, da je bilo s tega področja nato izrečenih več oprostilnih sodb. To je tudi razlog, da oškodovanci vlagajo manj ovadb za ta kazniva dejanja. So pa te zadeve v večjem odstotku zdaj v drugih primernejših postopkih, in sicer v civilnopravdnih postopkih. Razlog za manjše število teh obtožb je torej spremenjena sodna praksa. To kaznivo dejanje, poslovna goljufija, pa je bilo eno najpogostejših na področju gospodarskega kriminala na Celjskem. Kar nekaj primerov je davčnih utaj, zlorab uradnega položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, pranja denarja, oškodovanja upnikov in kršitev temeljnih pravic delavcev. Slednjih je sicer nekoliko manj kot prej in so manj obsežne …

