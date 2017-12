Opis dela: prevoz blaga v cestnem prometu z vozilom C- in E-kategorije, nakladanje, razkladanje blaga, dostava naročnikom doma in v tujini po nalogu vodje komerciale ali delodajalca … Satler okna in vrata, d. o. o., Bistriška cesta 2, 2319 Poljčane. Prijave zbiramo do 18. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.