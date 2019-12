Soglasno sprejeta proračuna za prihodnji dve leti

Celjski mestni svetniki so danes sprejeli proračuna občine za prihodnji dve leti. Finančni dokument za leto 2020 predvideva za 1,3 milijona evrov več sredstev, kot je bilo načrtovano v osnutku proračuna. Prihodki v prihodnjem letu bodo tako znašali 66,7 milijona evrov, odhodki pa 74,1 milijona evrov. V letu 2021 bo proračun nekoliko manjši. Prihodki so načrtovani v višini slabih 61 milijonov evrov, odhodki pa naj bi znašali slabih 64 milijonov evrov.

Vključene spremembe se nanašajo predvsem na uskladitev proračunskih postavk z dinamiko izvajanja projektov v tekočem letu ter drugimi aktualnimi potrebami, pojasnjuje vodja sektorja za finance Natalija Črepinšek.

Kot je dodala Črepinškova, so občinske strokovne službe v okviru finančnih možnosti poskušale upoštevati tudi predloge, ki so jih v času obravnave proračunov prejele od mestnih svetnikov, mestnih četrti ter krajevnih skupnosti ter svetniških skupin. A vseh predlogov v okviru razpoložljivih sredstev proračuna žal ni bilo mogoče vključiti.

Za celjsko občino bo sicer leto 2020 v znamenju novih večjih naložb. Občina se bo lotila gradnje 142 novih najemnih stanovanj z garažo v Dečkovem naselju, vrednost naložbe je ocenjena na 14 milijonov evrov, pri čemer naj bi občina prejela 5,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. Župan Bojan Šrot:

V mestni občini Celje se bo v prihodnjem letu začela še ena večja naložba, in sicer gradnja prizidka k Osnovni šoli Hudinja, ki bo stala 1,8 milijona evrov. Spomladi bo občina začela gradnjo 22 kilometrov kolesarskih povezav. Prihodnje leto naj bi občina začela tudi izgradnjo krožišč na Partizanski, Kidričevi in Ljubljanski cesti, medtem ko se gradnja krožišča na Glaziji končuje.

Sicer je v Celju danes zaprisegla nova mestna svetnica. Preminulega svetnika Celjske županove liste Sandija Severja je nadomestila Saša Kundih. Svetniki so danes imenovali tudi direktorja Javnega zavoda Tehno park Celje. Na to mesto so ustoličili podjetnico Andrejo Erjavec.

BOJANA AVGUŠTINČIČ

Foto: Grupa